Il 71° Festival di Sanremo parte con il 46,4% di share, picco di 11,5 milioni e una media di 8,3

Primi dati Auditel per la 71ª edizione del Festival di Sanremo.

Sanremo Start con la gara dei giovani e l'inizio targato Amadeus-Fiorello, ha ottenuto 11.592.000 spettatori (38.73%), mentre la prima parte del Festival ha registrato 11.176.000 spettatori pari al 46.35% di share.

La seconda parte, dalla mezzanotte alla fine, ha registrato 4.212.000 spettatori pari al 47.77%.

I DATI

Complessivo: 8 milioni 363 mila - 46,6%

Prima parte: 11 milioni 176 mila spettatori - 46,4%

Seconda parte: 4 milioni 212 mila spettatori - 47,8%

Picco d'ascolto alle 21.46: 13 milioni 950 mila spettatori

Picco di share alle 23.23: 51,9%

SANREMO START - 11 milioni 592 mila - 38,7%

PRIMAFESTIVAL - 7 milioni 841 mila - 27,8%



Interazioni social: 4 milioni nelle 24 ore (+31% vs 2020)

(Twitter: +58%; Instagram: +23%)

Si tratta della prima serata del Festival più commentata di sempre sui social.



Performance digital:

Esclusi gli eventi sportivi, la prima serata del Festival è l’evento Rai più visto in diretta streaming.

Diretta streaming: +45% vs 2020

Offerta on demand: +62% vs 2020