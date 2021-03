71° Festival di Sanremo: i cantanti hanno detto 'sì', Irama resta in gara con la registrazione del suo brano

I cantanti hanno detto 'sì' alla proposta di Amadeus: Irama rientra in gara al 71° Festival di Sanremo.

Il suo brano “La genesi del tuo cuore” non sarà escluso e, questa sera, lo sentiremo in scaletta ma in versione registrata e senza esibizione dal vivo.

Irama è rimasto per diverse ore in stand-by a seguito della positività al covid di due suoi collaboratori mentre lui è sempre risultato negativo. Questa mattina in conferenza stampa la produzione Rai aveva dichiarato come, da regolamento, Irama sarebbe stato costretto al ritiro per poter osservare la quarantena prevista dalle norme.

Poi, però, Amadeus ha lanciato la proposta: chiedere agli altri 25 cantanti in gara di riammettere la canzone di Irama anche senza esibizione dal vivo. Nel pomeriggio è arrivata la votazione favorevole da parte delle case discografiche e, quindi, “La genesi del tuo cuore” resta in gara grazie a una modifica in corsa del regolamento.

La proposta del direttore artistico va nella direzione di altri eventuali casi simili, specie a ridosso della serata finale quando un'eliminazione sarebbe un danno incalcolabile per l'artista.





La nota di Rai

A proposito della partecipazione di Irama al Festival di Sanremo 2021, "la Direzione di Rai Uno, in accordo con la Direzione Artistica del 71° Festival della Canzone Italiana, in considerazione del periodo particolare dovuto all’emergenza epidemiologica e alle difficoltà che il mondo musicale e dello spettacolo sta attraversando – acquisiti i nulla osta da parte di tutti gli artisti e relative case discografiche in competizione nella sezione di riferimento e al fine di permettere lo svolgimento quanto più possibile completo della manifestazione - ammette la partecipazione alla gara degli artisti impossibilitati a presenziare per restrizioni sanitarie legate alla suddetta emergenza attraverso la registrazione audio/video di una precedente esibizione avvenuta nel Festival (in prova o in una precedente serata).

In caso di più esibizioni precedenti, sarà indicata dall’Artista e dalla relativa Casa discografica quella che dovrà essere messa in onda e considerata ai fini della competizione.

In caso di mancanza di precedente esibizione durante il Festival, verrà messa in onda la registrazione della prova generale dell’Artista.

La presente nota viene allegata al Regolamento del 71° Festival della Canzone Italiana e pubblicata sul sito www.sanremo.rai.it.