71° Festival di Sanremo, Amadeus contro lo spot di Regione Liguria: “Un autogol, era evitabile”

Il giorno dopo l'esordio Amadeus punta il dito contro la Regione Liguria in merito allo spot andato in onda ieri sera nel quale il comico genovese Maurizio Lastrico ironizza sul pubblico del Festival. “Sono tutti vecchi, alla terza canzone dormono tutti” recita l'attore.

Amadeus non ha esitato a rispondere già ieri sera in diretta, ma ha rincarato la dose questa mattina: “È un autogol, la Regione Liguria ha il Festival tra i fiori all'occhiello, è come dire di venire al mare ma di aspettare perché l'acqua è fredda. L'ho ritenuto evitabile”.