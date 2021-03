Sanremo: furibonda lite di fronte a un locale, uomo portato in ospedale e aggressore fermato poco lontano

Lite tra due persone e ferito portato in ospedale mentre Carabinieri e Polizia stanno svolgendo le indagini del caso. E’ accaduto questa sera, poco prima delle 20, di fronte ad un locale nella zona di giardini Vittorio Veneto.

Secondo alcuni testimoni due persone, tra cui uno del locale, sono venuti alle mani. Il componente dello staff del locale è stato colpito ed è rimasto a terra mentre l’aggressore è fuggito.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri e la Polizia che lo hanno bloccato di fronte alla vecchia stazione di piazza Cesare Battisti. Il ferito è ora in ospedale mentre le indagini proseguono e, come sempre in questi casi, le forze dell’ordine procederanno solo nel caso di una querela di parte.