Sanremo2021: al via raccolta firme per ammissione di canzoni in lingua corsa al Festival

Per risaldare i rapporti storico/culturali e linguistici che legano Corsica ed Italia dalla preistoria fino ad oggi, Gabriele Bini, vicepresidente dell'associazione italo-corsa 'Pasquale Paoli', informa che è stata lanciata una raccolta firme (sia online, sia raccogliendo firme cartacee) rivolta alla Rai che prevede l'ammissione di cantanti in corso al festival di Sanremo.

"Chiediamo che anche cantanti di lingua corsa – spiega Bini -, così come di altre terre storicamente italofone, possano essere ammessi al festival della canzone italiana di Sanremo; festival che ha sempre visto in concorso canzoni in dialetto (o lingua locale, che dir si voglia) della penisola. Per questo motivo, essendo il corso anche molto comprensibile per un italiano, quasi simile,e per dirla come il grande linguista Niccolò Tommaseo, il più puro dei dialetti d'Italia, riteniamo che esso rientri a pieno titolo nella famiglia delle lingue italiche, quindi ammissibile come lingua musicale sanremese. Tale riconoscimento, inoltre, contribuirebbe a rinsaldare antichi legami storico-culturali e di amicizia tra le due sponde del Tirreno".

Il link della petizione online QUI.