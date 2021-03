Elena Faggi porta al 71° Festival di Sanremo la sua “Che ne so”, scritta pochi giorni prima del lockdown (Video)

Elena Faggi è visibilmente emozionata dopo le ultime prove in vista dell’esordio al Festival di Sanremo, tra le Nuove Proposte della 71ª edizione.

“Avevo già fatto altre prove, ma salire sul palco sapendo che stasera mi esibirò è un’altra cosa - ha dichiarato Elena Faggi in conferenza stampa - ero emozionata, ma mi diverto tanto a stare sul palco dell’Ariston, peccato che l’esibizione duri così poco. Mi trovo bene con il maestro Beppe Vessicchio e, con mio fratello al piano, mi sento a casa”.

“La mia “Che ne so” nasce pochi giorni prima del lockdown, a fine febbraio - ha aggiunto - ero in pausa con la scuola e l’ho scritta in cameretta ispirandomi a una mia esperienza personale. È anche la mia prima canzone in italiano, di solito le scrivo in inglese”.