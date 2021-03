Diodato torna al Festival di Sanremo un anno dopo: “L'ultima immagine felice di un intero Paese” (Foto)

“Parlo a destra e a sinistra come se ci fosse il pubblico e guardo sedie vuote”. Gli occhi del presentatore vanno a una foto che lo ritraggono con Fiorello e Diodato nel momento della vittoria del 70° Festival di Sanremo “l’ultima immagine felice di un intero Paese che di lì a pochi giorni sarebbe stato in lockdown e nessuno se lo sarebbe immaginato”.

Momento nostalgia in apertura della gara tra i big. Diodato calca il palco dell’Ariston un anno dopo. A un anno dalla vittoria, a un anno da quel rumore che con il lockdown si è trasformato in un lungo silenzio per il nostro Paese.