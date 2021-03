71° Festival di Sanremo: Gaudiano porta all'Ariston il dolore per la perdita del padre “Racconto una ferita aperta, ma non con tristezza didascalica” (Video)

Sarà Gaudiano con la sua “Polvere da sparo” ad aprire questa sera la gara delle Nuove Proposte al 71° Festival di Sanremo. Un brano che racconta il dolore della perdita del padre, ma senza una “tristezza didascalica” come l'ha definita lo stesso autore oggi pomeriggio in conferenza stampa.

“Abbiamo deciso di creare contrasto tra la musica e il testo - ha raccontato Gaudiano - non voglio ricordare mio padre con una tristezza didascalica, ma come una ferita aperta”.

“Qui a Sanremo è bello vedere come le persone dietro le quinte ti accompagnano con amore - ha aggiunto - per noi giovani il Festival è un unico calcio di rigore. Per stasera sono carico, dopo le prove mi sono tolto un bel peso”.