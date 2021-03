Ventimiglia: 'Sindaci in contatto 2.0', un filo diretto tra Comune e cittadino. L'annuncio del Sindaco

‘Sindaci in Contatto 2.0’: un sistema che stabilisce un vero filo diretto tra Comune e cittadino. Lo annuncia il sindaco Scullino con un video in cui si rivolge alla cittadinanza per un nuovo servizio per i cittadini.

L’Amministrazione, già attiva sui social anche col sito istituzionale, avrà una nuova opportunità di comunicare col popolo ventimigliese anche con i cittadini più lontani dal mondo digitale, categoria penalizzata e che potrebbe dunque restare all’oscuro di informazioni, servizi, eventi ed emergenze.

Grazie a questo nuovo sistema potranno essere raggiunti tutti attraverso un canale diverso, dal cellulare al telefono fisso. L’Amministrazione accorcia le distanze. Per ricevere direttamente le informazioni tramite messaggio vocale o sms ci si può iscrivere chiamando il numero 0184716250 o registrandosi al sito www.ventimiglia.sindacincontatto.it. Il servizio è gratuito.