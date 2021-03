Morto il dj Claudio Coccoluto: è stato anche giurato al Festival e ospite ad Area Sanremo

E' morto il dj Claudio Coccoluto, aveva 58 anni. Persona molto famoso in ambito musicale nazionale e internazionale ma anche amico del Festival di Sanremo. In passato ha 'partecipato' come componente della giuria di qualità, nell'edizione del 2007 e del 2013. E' stato anche ospite ad Area Sanremo nel 2010, quando ha tenuto una lezione ai ragazzi su vendite e altri aspetti del mercato musicale.



Con Coccoluto se ne va una colonna della musica italiana elettronica. Una figura importante nel panorama mondiale chissà che in virtù della sua fama e delle sue partecipazioni come giurato, non venga ricordato stasera durante la prima serata del 71° Festival di Sanremo.