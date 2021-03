71° Festival di Sanremo: Ibra e Del Piero tornano a fare coppia d’attacco…ma al porto di Sanremo (Foto)

La settimana del 71° Festival di Sanremo vede rinascere la coppia che ha fatto innamorare i tifosi juventini ormai 16 anni fa. Zlatan Ibrahimovic e Alessandro Del Piero tornano a fare coppia d’attacco, ma al porto di Sanremo.

L’obiettivo del nostro Tonino Bonomo ha catturalo il maxi yacht di Ibra ormeggiato a Porto Sole, proprio di fianco a quello di Alex, ormai ospite fisso dell’approdo matuziano. Possibile, quindi, che il numero 11 del Milan abbia scelto Sanremo come base per la sua settimana festivaliera senza appoggiarsi su Montecarlo come si diceva, per vicinanza al suo manager, Mino Raiola.

Intanto in zona Ariston e hotel Globo prosegue il via vai di protagonisti in attesa della ‘prima’.