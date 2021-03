Il futuro della mobilità è tra le onde, anche Sanremo aderisce al progetto per l’autostrada del mare (Video)

Per la mobilità del futuro si guarda verso il mare. Con questo spirito i principali Comuni costieri si sono stretti la mano per un progetto futuro che possa portare residenti e turisti a sportassi lungo la costa, ma non su strada.

Anche la giunta sanremese ha dato l’ok al protocollo di intesa per l’autostrada del mare, ambizioso progetto che vedrà la principali città costiere collegate tra loro da imbarcazioni, con uno sguardo sempre teso alla vicina Francia e a Montecarlo.

La cosiddetta ‘metro del mare’ collegherà: Montecarlo, Mentone, Ventimiglia, Bordighera, Ospedaletti, Sanremo, Arma di Taggia, Marina degli Aregai, San Lorenzo al Mare, Imperia, Siano Marina e Andora.

Imbarcazioni da 108 passeggeri per 28 metri di lunghezza e 15/16 nodi in navigazione. I tempi di percorrenza sono concorrenziali: Andora-Diano 12 minuti, Diano-Imperia 9 minuti, Imperia-Sanremo 36 minuti, Sanremo-Bordighera 15 minuti, Bordighera-Ventimiglia 9 minuti, Ventimiglia-Monaco 29 minuti.

L’intervista all’assessore al Demanio del Comune di Sanremo, Mauro Menozzi