71° Festival di Sanremo: conto alla rovescia verso l'esordio, si prosegue con le prove al Teatro Ariston (Foto)

Si avvina sempre più la serata d'esordio del 71° Festival di Sanremo e non conoscono sosta le prove al Teatro Ariston con la consueta tappa all'hotel Globo. L'obiettivo del nostro Tonino Bonomo ha catturato Amadeus, sempre in compagnia della moglie Giovanna, e l'amico Fiorello con tanto di bombetta british. In città anche il figlio del direttore artistico, insieme ai nonni.

Tra gli artisti spicca il sorriso di Valeria Graci, una delle protagoniste del prima Festival insieme a Giovanna Civitillo.