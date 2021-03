Sanremo: piante non curate a La Vesca sulla ciclabile, la segnalazione con foto di un lettore

“Buonasera Direttore,

Oggi pomeriggio camminando sulla pista ciclabile in zona la Vesca ti vedo tutto ciò. Delle piante che sono state pagate con i soldi di noi contribuenti in uno stato pietoso. Circondate da arbusti alti e canneti che impediscono la crescita. Ma è mai possibile che chi gestisce la pista ciclabile non trovi una soluzione. Ci voglio due o tre uomini con un taglia erba per ripulire tutto in un paio di giorni. Perché non vengono impiegate le persone che usufruiscono del reddito di cittadinanza per dare un contributo alla collettività?

Enzo D'Agostino”.