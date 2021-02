Coronavirus: cresce nuovamente il tasso di positività in Liguria (9,3%) e il numero di positivi in provincia (112)

Torna a crescere il tasso di positività al Covid nella nostra regione, dopo il calo dei giorni scorsi. A fronte di 4.857 tamponi molecolari (oltre ai 3.158 antigenici rapidi), sono stati 452 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, ovvero uno ogni 10,74 pari al 9,3%.

Tornano a crescere (e raggiungono il picco massimo in un giorno) i positivi nella nostra provincia, pari a 112. Nel savonese sono stati 64, a Genova 223 e a Spezia 51. Sono 7 i morti di oggi in Liguria, tra i quali un uomo di 86 anni a Sanremo.