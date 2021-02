Ventimiglia: concluso il primo lotto della nuova pista ciclabile, prosegue il cantiere per la passeggiata a sbalzo

Il primo lotto della nuova pista ciclabile è terminato. Si procede ora con i nuovi asfalti, in questo caso su lungomare Varaldo fino a via Nervia per la pista ciclabile, e vanno avanti i lavori per la nuova passeggiata sbalzo come da programma.

Attraverso i social l’amministrazione mostra i progressi fatti e comunica l’intenzione di “andare avanti al fine di ricostruire e migliorare la città”.