Sanremo: sabato prossimo la terza 'Colletta Alimentare' della Croce Rossa nei Conad della città

Tutto pronto per la terza Colletta Alimentare dell’anno organizzata dal comitato sanremese di Croce Rossa Italiana. Ad ospitare i volontari e le crocerossine sabato prossimo dalle 9,30 alle 19 saranno tre filiali Conad matuziani, Borgo, Pietro Agosti, Permare e il Conad all’interno di Riviera Shopville, ad Arma di Taggia.

Saranno in tutto una ventina i volontari che inviteranno i clienti dei supermercati a donare viveri di prima necessità. Viveri coi quali verranno poi confezionati i pacchi distribuiti alle persone bisognose nell’ambito della campagna nazionale Il Tempo della Gentilezza che Croce Rossa Italiana ha inaugurato nel marzo dello scorso anno, a inizio pandemia, e che continuerà sino ad emergenza socio sanitaria conclusa.

Negli ultimi due mesi il numero di persone che si è rivolto al centralino di Croce Rossa a Sanremo per chiedere un aiuto alimentare è quadruplicato e i volontari di Obiettivo Sociale confezionano settimanalmente una sessantina di cartoni contenenti pasta, olio, riso, caffè, latte, biscotti, legumi, pelati e prodotti per l’infanzia. Ora il magazzino si è svuotato proprio a causa del continuo aumento di persone che chiedono aiuto. Sabato sarà quindi l’occasione per dimostrare, ancora una volta, la generosità dei sanremesi nei confronti dei loro concittadini in difficoltà.