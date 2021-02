Dal 2 al 6 marzo non solo Festival di Sanremo, in piazza Colombo la protesta delle imprese (foto e video)

Nonostante le restrizioni per il Covid, anche questo Festival di Sanremo avrà la sua protesta come da tradizione. Dal 2 al 6 marzo, in piazza Colombo manifesteranno i rappresentanti di numerose categorie per 'Io sono stonato ma voglio lavorare'. L'iniziativa è stata organizzata dall'Associazione Fieristi Italiana e ha ottenuto il supporto di Movimento Imprese Italiane, IoApro (Confederazione Imprese Unite per l'Italia) e Coemm-Clemm.

Questa protesta nasce per porre l'attenzione sulle tante categorie di lavoratori che sono state interessate dalle chiusure imposte a livello nazionale nell'ambito dell'emergenza Covid. Dal 2020, le imprese italiane si stanno confrontando in tutti i settori con una crisi di proporzioni epocali. Tante le persone che da un giorno all'altro si sono trovate senza lavoro e molte le attività che hanno chiuso i battenti o rischiano di non riaprire più.

L'esasperazione di queste categorie ha già portato a numerose proteste in tutta Italia, anche qui, nel ponente ligure. Ad esempio, quando alcuni ristoratori sono rimasti aperti, per opporsi alla chiusura dettata dall'ingresso della Liguria in zona arancione, nel giorno di San Valentino. Questo oltre anche ai cortei che si sono visti a Genova e da ultimo, pochi giorni fa nel savonese e ad Andora.

I partecipanti alla protesta sanremese chiedono di poter aprire, nel rispetto delle misure precauzionali anti contagio. Ne abbiamo parlato con il principale promotore, Gabriele Ogliaro, vicepresidente nazionale dell'Associazione Fieristi Italiana.

"Abbiamo organizzato una manifestazione tutti insieme per dare visibilità a un problema importante: noi è un anno che non lavoriamo. - denuncia - Ci hanno chiuso tutti gli eventi. I ristoranti sono mesi che non stanno lavorando e non se ne può più. La situazione è drammatica, tante ditte e tante aziende hanno chiuso. C'è gente che si è messa in mano agli usurai perchè lo Stato non ha dato nulla se non 1.200 euro in un anno, a noi fieristi ma anche ai ristoratori ha dato una miseria".