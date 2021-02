71° Festival di Sanremo senza pubblico: Roberto Angelini “Prendano esempio da Propaganda Live, all’Ariston sagome con i personaggi che hanno fatto la storia della musica”

Si avvicina la 71ª edizione del Festival di Sanremo e, nel mondo della musica, tiene sempre banco il confronto con un panorama musicale live ormai fermo da un anno. Dopo settimane di trattative la Rai ha optato per un Teatro Ariston vuoto durante le cinque serate, soluzione che pare non sia andata giù (almeno inizialmente) ad Amadeus e Fiorello.

L’argomento è stato oggetto di discussione anche sulle frequenze di Radio Onda Ligure nell’intervista di Maurilio Giordana a Roberto Angelini. Chitarrista, cantautore, premio ‘Mia Martini’ tra le nuove proposte del Festival nel 2001, Angelini è colonna della Propaganda Orchestra di ‘Propaganda Live’ ogni venerdì sera su La7 e ha da poco battezzato l’uscita del suo nuovo singolo “Il Condor”.

“Dovrebbero dare un grande segnale alla musica e al nostro Paese e non fare polemiche sull’avere o no il pubblico - ha commentato Angelini ai microfoni di Radio Onda Ligure - prendano esempio da Propaganda e mettano delle sagome con i personaggi che hanno fatto la storia della musica”.

Angelini ha poi ricordato con piacere la sua partecipazione al Festival, auspicando un ritorno all’Ariston: “Mi sono divertito tantissimo, ormai sono passati 20 anni, è stata una grande emozione, l’inizio di un percorso fatto di successi, fallimenti, cadute e risalite. Mi sarebbe piaciuto tornare ma onestamente mi sarebbe dispiaciuto farlo in un’annata come questa. Quello che ricordo come forte emozione era tutta la follia che stava intorno all’Ariston con una piccola città in festa”.

Le dichiarazioni di Roberto Angelini a Radio Onda Ligure