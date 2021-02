Ventimiglia: sono partiti i lavori in via Zara, prevista nuova pavimentazione e il rifacimento della scala (Foto)

Nuovo intervento del Comune di Ventimiglia in via Zara, dove sarà realizzata una pavimentazione in autobloccanti in luogo dell’attuale cemento. Previsto anche il rifacimento della scalinata, che era molto deteriorata.

“Si prosegue senza sosta - dice il sindaco Scullino - con gli interventi di manutenzione straordinaria in centro e nelle frazioni voluti dalla mia Giunta”.

Via Zara è molto frequentata per il passaggio pedonale che collega via Aprosio a via Cavour. L’incarico dei lavori è stato affidato alla ‘Riviera Servizi’ di Imperia per un importo, compresi gli oneri di sicurezza, di 22.570 euro.