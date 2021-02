Il verde di Sanremo si trasforma in musica: nuovo arredamento green per via Matteotti (Foto)

L'arredamento urbano di Sanremo rende omaggio alla musica, il verde si trasforma in strumenti musicali. Questa l'idea del Comune di Sanremo a pochi giorni dall'inizio del 71° Festival di Sanremo.

In queste ore sono in corso i lavori per la sistemazione dei nuovi vasi e delle nuove piante di via Matteotti...a forma di strumenti. Abbelliranno il 'salotto buono' e l'ingresso dei negozi della via.

Anche se non sarà un Festival come gli altri, la città dei fiori e della musica vuole tenere fede al proprio nome e alla propria storia.