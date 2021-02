Sanremo e Rai pensano al grande evento della ripartenza: sopralluogo di Amadeus a Pian di Nave e sul porto vecchio (Foto)

Ormai è cosa certa: Comune di Sanremo e Rai stanno lavorando insieme per un grande evento che sia simbolo di ripartenza. Dopo il confronto tra sindaco, Amadeus e associazioni di categoria, questo pomeriggio il presentatore ha effettuato un sopralluogo nella zona di Pian di Nave e del porto vecchio insieme a Lucio Presta e Gianmarco Mazzi.

Ancora si sa poco in merito alle scelte artistiche della Rai per l'evento, ma si pensa a una manifestazione che possa essere davvero un punto di ripartenza per il mondo della musica e per la città.

Con l'occasione non sono mancate anche le consuete foto ricordo con alcune famiglie presenti in zona, sempre cercando di mantenere le distanze di sicurezza.