Il Mercato Annonario di Sanremo candidato all’ArchDaily 2021 Building of the Year Awards

Un nuovo riconoscimento per il Mercato Annonario di Sanremo nella sua veste post ristrutturazione. Dopo il primo premio al ‘BigSEE Interior Design Award’, il Mercato di piazza Eroi è ora in corsa per l’ArchDaily 2021 Building of the Year Awards.

Una nomination internazionale su un portale che racchiude il meglio dell’architettura su scala mondiale, palcoscenico non da poco per un Mercato Annonario che sta vivendo una vera e propria seconda vita dopo la ristrutturazione.



Per votare il Mercato Annonario all’ArchDaily 2021 Building of the Year Awards basta cliccare QUI, registrarsi, e poi votare selezionando ‘Nominate this project’.



Il nuovo Annonario piace a turisti e residenti e sta riportando alla luce tutto quel mondo commerciale fortemente legato al territorio. Tanto che il desiderio mai celato sarebbe quello di aprire il Mercato anche alla somministrazione dei prodotti tipici, come accade da sempre nei Paesi del Nord Europa.