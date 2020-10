Sanremo: primo premio al progetto di recupero del Mercato Annonario da 'BigSEE Interior Design Award'

Il progetto di recupero del Mercato Annonario di Sanremo ha ricevuto giovedì scorso il primo premio al BigSEE Interior Design Award 2020, sezione Retail. La giuria comprendeva architetti di fama internazionale tra cui Einar Jarmud, Kentaro Takeguchi; Juergen Mayer H. e Jeff Bickert.

“La mancanza di una visione strategica complessiva - evidenziano i progettisti - stava provocando la morte del Mercato Annonario. Siamo stati chiamati a risolvere questi grossi problemi programmando un intervento che sarebbe terminato in meno di quattro mesi per non compromettere la già difficile situazione economica degli operatori. Pertanto ogni scelta progettuale doveva adattarsi al rispetto di queste ipotesi. Il ridisegno e il riposizionamento planimetrico dei banchi riequilibrano i flussi distributivi del cliente e consentono di creare un quadrato coperto interno che contiene un piccolo caffè, panche e tavoli. La struttura tridimensionale in legno definisce un uso semplice e condiviso della regola dello spazio. Le tende per la chiusura dei banchi fissano il limite entro il quale l'operatore del mercato deve contenere scaffali, arredi e merce: durante l'orario di apertura la norma può essere trasgredita ed è consentita (entro certi limiti) lo sconfinamento. La sera, invece, devono essere chiusi. La struttura in legno dispone di tutti gli impianti antincendio, segnaletica e illuminazione”.

Cosa rende questo progetto unico nel suo genere? “Riuscire a conciliare regola e trasgressione; rispetto delle normative europee, tuttavia, dando agli operatori la massima libertà di set-up. Il carattere del nuovo mercato è rimasto autenticamente popolare”.