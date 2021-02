Bordighera: sopralluogo del sindaco Ingenito e dell'assessore Gnutti a mensa scolastica di via Pelloux

In corso di settimana il Sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito e l’Assessore Stefano Gnutti hanno verificato, senza alcun preavviso, la qualità del servizio di mensa scolastica di via Pelloux (turno scuola media, ore 13.50). Il monitoraggio, purtroppo interrotto all’insorgere dell’emergenza sanitaria, è ora ripreso con massima attenzione alle misure precauzionali anti Covid: gli amministratori non sono entrati nei locali della mensa e hanno consumato le pietanze al di fuori dell’edificio scolastico.

“Un pasto ottimo e caldo - ha commentato il primo cittadino -. Pur con tutte le necessarie limitazioni di accesso, è per noi doveroso garantire in prima persona un servizio di alto livello qualitativo, che preveda un bilanciamento accurato dei nutritivi ed il mantenimento delle temperature e delle caratteristiche organolettiche. Continueremo con le verifiche a sorpresa, con la speranza che il ritorno alla normalità da tutti auspicato ci consenta presto di dividere il momento della mensa con i bambini ed i ragazzi”.