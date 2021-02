Sanremo: 23enne sanremese incensurato spacciava cocaina in casa, arrestato dalla Polizia

Gli agenti della Sezione Investigativa del Commissariato di Sanremo, grazie ad una indagine lampo, hanno arrestato in flagranza di reato, per detenzione ai fini dello spaccio di droga, un 23enne di Sanremo (C.L.), disoccupato e senza nessun precedente.

Da alcuni giorni, infatti, era stato segnalato nello stabile in cui vive il giovane, uno strano ‘via vai’ di persone che in uscita si allontanavano velocemente. Gli agenti, dopo una serie di appostamenti, hanno individuato il giovane come il possibile sospetto. Hanno perquisito la sua abitazione e, in camera da letto, è stata trovata in un armadio, una confezione contenente cocaina, confezionata in involucri di plastica per un totale di circa 30 grammi, oltre a un bilancino di precisione.

L’uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ne ha disposto il trasferimento in carcere in attesa della convalida. I servizi di contrasto alla detenzione e vendita di droga, con particolare riferimento al coinvolgimento dei giovani consumatori, continueranno nei prossimi giorni attraverso mirate attività di controllo del territorio.