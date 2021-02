Sanremo: il sindaco Biancheri porta le istanze della Confartigianato alla Rai per far lavorare Taxi e NCC durante il festival

A seguito della presa di posizione della Confartigianato, il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri ha provveduto ad informare i dirigenti della RAI della disponibilità delle categorie NCC e Taxi del territorio ad effettuare i servizi di trasporto per artisti e addetti ai lavori impegnati per il Festival, adottando i vari protocolli condivisi e garantendo la massima sicurezza anti Covid-19.

Il Primo Cittadino, che era stato anche appositamente contattato dalla stessa Confartigianato, si è dichiarato fiducioso che l’istanza presentata venga accolta favorevolmente dalla RAI.

Nei giorni scorsi infatti le due categorie, tramite i rispettivi presidenti Claudio Delle Monache (Taxi) e Mario Novaro (NCC), si erano fermamente opposte alla possibilità che gli artisti e gli addetti ai lavori utilizzassero per i propri spostamenti alcuni mezzi provenienti da fuori zona contattati direttamente dalla RAI. Soluzione che avrebbe causato gravi conseguenze alle imprese locali che, in questo difficile momento economico per l’assenza di turismo, attendono il Festival come una una vera boccata d’ossigeno.