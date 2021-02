"Delitto al Festival di Sanremo", con Achille Maccapani la kermesse si tinge di giallo

Mancano pochi giorni al Festival di Sanremo e lo scrittore Achille Maccapani ce lo ricorda con il suo ultimo libro. La finale della kermesse condotta da Amadeus è terminata solo da poche ore quando viene ritrovato un cadavere all'interno di una toilette del teatro Ariston.

L'indagine del commissario Francesco Orengo partirà da qui per cercare di risolvere il "Delitto al Festival di Sanremo". Titolo azzeccato per questo giallo che si muoverà intorno alla kemesse canora più famosa al mondo. Maccapani racconterà il 'suo' ponente ligure oltre portare il Commissario Orengo in un viaggio che va oltre al mero fatto di cronaca, facendo riemergere un passato e soprattutto un nemico pronto a mettergli i bastoni tra le ruote.

"Per il commissario Orengo, tornato nel suo ponente ligure da poche settimane, dopo parecchi anni di esilio volontario tra la Lombardia e il Piemonte, è l’inizio di un turbine infernale. - spiegano dalla casa editrice, la Fratelli Frilli Editore - Al suo fianco, la squadra investigativa lavora a ritmo convulso, tra documenti raccolti, ricostruzioni del passato della vittima, un noto imprenditore nel settore delle calzature in provincia di Caserta, nonostante intoppi e boicottaggi, e numerosi risvolti nascosti che si agitano attorno a Sanremo e alla kermesse festivaliera. Nel frattempo il giovane commissario ritroverà le sue radici nel paese nativo, il suggestivo borgo medievale di Castel Vittorio, nell’estremo entroterra della Val Nervia, suggellate dal ritrovato incontro con la bella ristoratrice Martina Rebaudo. Un romanzo nel quale emerge l’atmosfera di Sanremo, del suo centro cittadino, dell’atmosfera magica e frenetica del Festival, e di una Liguria di ponente sempre più inquieta e contrassegnata da numerosi colpi di scena".