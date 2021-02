Gran Premio di Montecarlo 2021: scattano lunedì prossimo i lavori per preparare le installazioni

Dopo la mancata disputa dello scorso anno, a Montecarlo riprendono le buone abitudini legate al Gran Premio di Formula 1. Ad un anno dall’annullamento del 2020 il Principato prepara il suo cambiamento per ospitare eccezionalmente tre Gp dal 23 aprile al 23 maggio.

L'edizione di quest’anno si preannuncia eccezionale: oltre al tradizionale Gran Premio dell'Automobile di Monaco (Formula 1 ed eventi collaterali), si terranno il GP Storico e l'E-Prix, riservato alle macchine elettriche. Il lavoro di preparazione delle installazioni inizia a sette settimane dai primi eventi e viene anticipata di due settimane, visto che il 23 aprile si svolgerà il Grand Prix Historique.

Oltre ai lavori per sistemare l’asfalto, scattano anche quelli per le infrastrutture necessarie per la sicurezza, lo sviluppo e le trasmissioni televisive, l'accoglienza pubblica, la pubblicità ma anche gli accessi dedicati e le vie pubbliche. Il via è previsto per lunedì prossimo, con la rimozione dell'arredo urbano da parte dell'Ufficio Urbanistica. I lavori di montaggio e le relative limitazioni inizieranno mercoledì prossimo nell'area portuale e il 31 marzo nel quartiere di Montecarlo.

I necessari adeguamenti alla circolazione nonché i divieti di parcheggio verranno attuati e gradualmente revocati a seconda della zona. I percorsi pedonali sicuri saranno stabiliti dall'Automobile Club de Monaco, con il controllo manuale di alcune aree sensibili.