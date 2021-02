Festival 2021: il primo marzo arriverà la 'Milano-Sanremo' dei lavoratori dello spettacolo

Ecco le prime iniziative che sono previste per un Festival di Sanremo che dovrebbe essere quasi esclusivamente dentro l’Ariston.

Partirà infatti da Milano, il 24 febbraio prossimo, per arrivare a Sanremo il primo marzo (giorno prima dell'inizio del Festival), 'L'ultima Ruota', un viaggio in bici per la ripresa della cultura e dello spettacolo dal vivo. Sulle due ruote viaggeranno lavoratori e lavoratrici del settore che chiedono risposte urgenti al nuovo Governo.

Il viaggio, di circa 300 chilometri, sarà diviso in 6 tappe, durante le quali la carovana a pedali si fermerà in piazze, scuole, musei e teatri. Nell'ultima tappa, a Laigueglia, si unirà al viaggio Bruno Zanoni, ultima maglia nera del Giro d'Italia.

I lavoratori dello spettacolo chiederanno ai conduttori del Festival di Sanremo e a tutti i cantanti e i musicisti che parteciperanno alla competizione canora, di dare voce alle loro richieste. Sabato, prima della partenza 'L'Ultima Ruota' prenderà parte alla ‘Cultural Mass’ di Milano e il 23, in piazza della Scala, verranno raccolti i messaggi e le lettere dei lavoratori.