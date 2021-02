Amadeus è già in perfetto clima Festival: "Con Fiorello ci divertiremo ma non so cosa farà"

Il presentatore e direttore artistico del Festival di Sanremo, Amadeus, che ieri è stato protagonista sul nostro giornale con le prime foto di Tonino Bonomo da Sanremo, ha raccontato oggi la vigilia in collegamento con Isoradio, ospite del programma ‘Strada facendo’, condotto da Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri.

"Siamo curiosi, l'assenza del pubblico è una situazione che non ha precedenti. Mi ricordo Sanremo alla radio, che ci fosse il pubblico o meno non mi fregava, volevo ascoltare le canzoni" ricorda Costanzo. "Sarà un festival più radiofonico, certo - commenta il direttore artistico e conduttore - la musica non si ferma ed è questa la cosa che ci interessa più di tutto".

Pur ammettendo l'ansia di lavorare in una situazione complicata dalla pandemia (‘Mi bombardo di vitamine’), Amadeus è convinto dell'alchimia con Fiorello: "Ci divertiremo in ogni caso, il rapporto di amicizia e allegria che ci lega è lo stesso. Per fortuna abbiamo belle canzoni anche quest'anno. Fiorello? Non so che cosa farà, non me lo vuole dire. Lo spirito nostro è rimasto quello di due ragazzi di 25 anni, come quando ci siamo conosciuti 35 anni fa".

Amadeus ha lanciato l'invito a Costanzo per il Festival: "Perché non vieni una sera a trovarci sul palco dell'Ariston?. Io ci sono stato un anno a governare le conferenze stampa del Festival: ricordo quei corridoi sfianca-gambe e ho detto mai più, a Sanremo si fanno i chilometri dietro le quinte. Rispetto a molti è un professionista che non pensa di sapere tutto e quindi studia, e l'unica maniera per vincere in tv è applicarsi. Amo quello che faccio e rimango un fan del festival della tv, questo mondo meraviglioso di cui sono sempre un po' spettatore affascinato".