C'è un primo caso di positività al covid tra i big del Festival di Sanremo 2021. È Moreno Conficconi, il 'Biondo', degli Extraliscio, gruppo in gara con Davide Toffolo.

Conficconi è risultato positivo nel pomeriggio e ora è in quarantena in attesa del tampone molecolare. Scatta così il tracciamento dei contatti stretti, come previsto dalla procedura.