L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia cerca un lavoratore a tempo pieno

Sul sito istituzionale dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia è stato pubblicato l'avviso inerente ad una procedura di mobilità, per ricoprire 1 posto, a tempo indeterminato e pieno, di dipendente di Area C, livello economico C1, del CCNL relativo al personale non dirigente del comparto enti pubblici non economici. Per acquisire le informazioni necessarie per formulare la domanda cliccare questo link: https://www.ordineingegneriimperia.it/