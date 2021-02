Imperia: si allenano in barba ai divieti, palestra chiusa per quattro giorni e proprietario sanzionato

Le recenti norme per il contenimento del covid 19 prevedono la sospensione dell'attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP.

La Polizia, al fine di verificare l’esatto adempimento, nel rispetto di tutti coloro che, attenendosi alle regole hanno chiuso le proprie attività, ha effettuato una serie di controlli nelle palestre di Imperia.

Dai controlli è emerso che un proprietario di una palestra, consentiva l’allenamento, seppure a porte chiuse e nel rispetto delle restanti normative vigenti, di atleti non professionisti e pertanto non rientranti tra le eccezioni consentite dal Governo.

Privo di ogni giustificazione, quindi, il proprietario è stato sanzionato con il pagamento della multa amministrativa ex art 4 legge 19/20 e l’attività è stata chiusa per quattro giorni.

Sono in corso di accertamento le posizioni degli atleti.