Coronavirus: scende la percentuale tamponi-positivi in Liguria (5,63%) ma nell'imperiese nuovamente il tetto massimo dei positivi

Sono purtroppo in crescita nella nostra provincia i nuovi positivi e, purtroppo, l’imperiese è per la quarta volta dall’inizio dell’anno la zona che, in valore assoluto, ha più positivi della Liguria.

Di contro, fortunatamente, su base regionale cala il rapporto tra tamponi e positivi. A fronte di 4.028 test molecolari (oltre ai 2.707 antigenici) sono stati 221 i nuovi positivi, ovvero uno ogni 17,71 pari al 5,63%.

Come detto sono in crescita i positivi nella nostra provincia (81), rispetto ai 73 di Genova, i 40 di Savona e i 27 di Spezia. Sono 10 i morti, tutti deceduti tra il 12 febbraio e ieri, dei quali nessuno nella nostra provincia.

Gli altri dati sulla diffusione del Covid in Liguria

Tamponi processati con test molecolare: 879.126 (+4.028)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 75.308 (+2.707)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 74.230 (+221)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 5.742 (-32)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1070 (+13)

Savona 993 (-16)

Genova 2.601 (-16)

La Spezia 775 (-5)

Residenti fuori regione o estero 123 (-)

Altro o in fase di verifica 180 (+4)

Totale 5.742 (-32)

Ospedalizzati: 646 (-9); 59 (-2) in terapia intensiva

Asl 1 - 119 (-3); 7 (+1) in terapia intensiva

Asl 2 - 87 (-7); 10 (-) in terapia intensiva

San Martino - 154 (-); 23 (-) in terapia intensiva

Galliera - 45 (-3); 3 (-1) in terapia intensiva

Gaslini - 2 (+1); 1 (+1) in terapia intensiva

Asl 3 - 77 (-); 4 (-1) in terapia intensiva

Asl 4 - 43 (-1); 9 (-1) in terapia intensiva

Asl 5 - 119 (+4); 5 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 4.314 (-82)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 64.956 (+243)

Deceduti: 3.532 (+10)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 2.521 (+13)

Asl 2 – 1.049 (+25)

Asl 3 - 1.263 (+168)

Asl 4 - 320 (+28)

Asl 5 – 662 (+12)

Totale 5.815 (+246)

Dati vaccinazioni 16/2/2021 ore 16

Consegnati: 114.790

Somministrati: 89.611

Percentuale: 78%

Asl 1 - 11.928 dosi effettuate; 5.836 richiami; 159 oggi

Asl 2 - 15.886 dosi effettuate; 7.130 richiami; 468 oggi

Asl 3 - 22.405 dosi effettuate; 9.988 richiami; 658 oggi

Asl 4 - 9.255 dosi effettuate; 4.046 richiami; 186 oggi

Asl 5 - 10.029 dosi effettuate; 4.013 richiami; 294 oggi

Galliera – 3.077 dosi effettuate; 1.453 richiami; 108 oggi

Gaslini - 4.576 dosi effettuate; 2.288 richiami; 78 oggi

San Martino - 9.194 dosi effettuate; 4.104 richiami; 343 oggi

O.E.I. - 967 dosi effettuate; 455 richiami; 0 oggi

Totale dosi effettuate - 87.317; 39.313 richiami; 2.294 oggi