Controllo anti bracconaggio in valle Argentina: coinvolto agente della polizia locale di Taggia

C'è un agente della Polizia Locale di Taggia, tra i fermati in un controllo anti bracconaggio dai Carabinieri Forestali di Triora. I militari hanno fermato lui e altri due soggetti mentre si trovavano in località Fontanili in valle Argentina.



I tre sono stati pizzicati a cacciare in un giorno non consentito e come se non bastasse uno di loro, l'agente fuori dal servizio, è stato trovato privo di tesserino venatorio e aveva con sé due coltelli con lama da 14 cm, ancora sporchi di sangue. Lo stesso individuo, nel 2018, era già stato destinatario di un provvedimento di revoca del porto d’armi emesso dalla Prefettura di Imperia.

Da questo controllo e in seguito alle successive verifiche fatte sulle utenze telefoniche i militari sono arrivati al sequestro di 19 fucili, una pistola e circa 150 munizioni. All'interno del comando di Polizia Locale di Taggia sono in corso delle verifiche che porteranno a una successiva relazione, finalizzata a vedere se ci siano gli estremi per applicare una misura disciplinare.