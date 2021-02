Carabinieri forestali sequestrano 19 fucili e 150 munizioni in valle Argentina

I Carabinieri Forestali hanno sequestrato 19 fucili, una pistola e circa 150 munizioni a Taggia. L'operazione è stata portata a termine dai Carabinieri Forestali ed è partita da un controllo antibracconaggio in valle Argentina, a Fontanili (Molini di Triora).

I militari della Forestale di Triora, hanno trovato tre uomini in atteggiamento da caccia. Di fronte alle forze dell'ordine i soggetti hanno certato di opporsi al controllo. I forestali hanno pizzicato il gruppo intento a cacciare in un giorno non consentito e come se non bastasse uno di loro era privo di tesserino venatorio e aveva con sé due coltelli con lama da 14 cm, ancora sporchi di sangue. Lo stesso individuo, nel 2018, era già stato destinatario di un provvedimento di revoca del porto d’armi emesso dalla Prefettura di Imperia.

Nei giorni successivi i militari, con la collaborazione dei colleghi delle stazioni carabinieri forestale di Badalucco e Sanremo, hanno effettuato una perquisizione. Grazie ad ulteriori accertamenti sui telefoni in uso ai tre fermati nel bosco, attraverso il supporto della polizia postale, si è arrivati al luogo dove erano custodite armi e munizioni.

I 19 fucili e la pistola sono stati sequestrati in via precauzionale in relazione alle non corrette modalità di custodia, mentre le munizioni sono state poste a sequestro probatorio poiché non denunciate e nascoste in una cantina. "L’impegno dei Carabinieri Forestali sul territorio non ha quindi momenti di pausa - afferma il tenente Laura Crimaldi, Comandante del Nucleo Cites di Imperia - atteso che nel periodo invernale il Nucleo è impiegato anche con le Stazioni Carabinieri Forestali nell’attività di vigilanza venatoria, verificandone le modalità di esercizio, nonchè la regolarità delle modalità di custodia e dei diversi titoli di possesso insieme alle Stazioni Carabinieri territorialmente competenti".