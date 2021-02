Una nostra lettrice ci ha scritto per complimentarsi per il servizio di prenotazione dei vaccini:

"In un momento delicato come questo desidero manifestare plauso ed apprezzamento per la macchina di prenotazione online dei vaccini che, per mia esperienza diretta, funziona a meraviglia. In pochi secondi ho prenotato il vaccino per mia mamma ultra 85 enne è così hanno fatto altrettanto facilmente persone da me informate. Grazie".