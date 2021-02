Sanremo: il sindaco Biancheri risponde al Siulp “Già fissato incontro. Le istituzioni locali ci sono, come sempre”

“Sono sorpreso dal comunicato di stamattina del Siulp che parla di disinteresse delle istituzioni locali per una problematica, la paventata soppressione del distaccamento sanremese di Polizia Stradale, di cui nessuno aveva ancora informato l’amministrazione comunale, né in via ufficiale né in via ufficiosa".

Interviene in questo modo il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, in risposta al sindacato di Polizia Siulp (QUI), sulla paventata chiusura del distaccamento di Polizia Stradale. "Sono stato informato della richiesta di un incontro - prosegue - appena due giorni fa. Trascorsi il sabato e la domenica, già stamattina il mio ufficio ha preso contatti per fissare un appuntamento e discutere della problematica in oggetto, con piena disponibilità e con la consueta sensibilità al tema della sicurezza che abbiamo sempre dimostrato nei fatti”.