Sanremo rischia di perdere la Polizia Stradale: il SIULP al sindaco "Dopo un anno riscontriamo solo silenzio"

La possibile soppressione della Polizia Stradale di Sanremo torna a essere di attualità. Già un anno fa si parlava del progetto di revisione dei distaccamenti da parte del Ministero che prevedeva tra l'altro l'eliminazione di quello nella città dei fiori. Se il progetto andasse in porto, Sanremo perderebbe il comando della Polstrada di via Padre Semeria, con un conseguente accorpamento con il distaccamento di Ventimiglia.

L'anno scorso il sindacato Siulp aveva evidenziato il problema, ottenendo l'attenzione e il sostegno delle istituzioni e degli esponenti politici locali e regionali che avevano favorevolmente condiviso l'obiettivo comune della preservazione dell'Ufficio di Polizia. Nell'ambito delle rispettive prerogative e competenze erano state promosse e attuate diverse iniziative. Nel Consiglio Comunale matuziano si era registrato l'impegno del Sindaco per mettere a disposizione uffici di proprietà comunale, per non perdere il comando di polizia stradale cittadino.

“Al momento riscontriamo invece il silenzio del Sindaco Biancheri – scrive il Siulp – e, attesa la frenesia che si respira sul territorio per l'organizzazione del Festival, riteniamo di dover sottolineare come sia corretto e doveroso preoccuparsi per far si che la manifestazione canora più importante dell'anno si svolga nella massima sicurezza e con le dovute distanze tra i cantanti, tutte le arti, maestranze e parti impegnate per la miglior riuscita dell'evento. E’ altrettanto doveroso ricordare a tutti ed in primis al Sindaco che la manifestazione dura una sola settimana nell'arco dell'anno. Spente le luci ci si dovrà preoccupare anche della distanza tra i veicoli e della sicurezza sulla strada”.

Come evidenzia il Siulp, la soppressione del distaccamento della Stradale, sarebbe il secondo nel giro di pochi mesi, dopo quello della Squadra Mobile, importante articolazione che lavorava in modo mirato proprio nel territorio sanremese, a tutela e salvaguardia della sicurezza della collettività.

“Come Sindacato di Polizia – prosegue il Siulp - riteniamo doveroso denunciare pubblicamente, ancora una volta tutta la nostra preoccupazione. Negli anni si è constatato che le chiusure di uffici, non hanno comportato maggiori e migliori efficienze di altri, ma solo, come già in più occasioni denunciato, ‘affanni’ dei restanti, per continuare a garantire la sicurezza ai cittadini. Per questo continuiamo il nostro impegno per il mantenimento della Stradale a Sanremo, a difesa del diritto alla sicurezza”.

Il Siulp lancia un grido di allarme chiedendo a tutte le componenti istituzionali, politiche e sindacali, di voler porre in essere ogni utile iniziativa volta per preservare questo presidio. Ad esempio, in un'ottica di ottimizzazione e risparmio della spesa pubblica, il sindacato rilancia al Comune l'offerta fatta un anno fa con la possibile messa a disposizione di locali per ospitare il Comando. "Il trasferimento alla Sottosezione di Ventimiglia dovrà, necessariamente, comportare un notevole esborso economico da parte dello Stato, per adeguarla all'accoglimento degli organici e mezzi previsti dal relativo decreto” - concludono dal Siulp.