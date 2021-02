Incendio in una serra nel tardo pomeriggio di oggi nella zona di Aregai. Per cause ancora in fase di accertamento le fiamme sono divampate all'interno della struttura e si sono propagate tanto da richiedere l'intervento dei vigili del fuoco.

Al momento non si conoscono le cause dell'incendio, ma per fortuna non si segnalano intossicati o feriti. La colonna di fumo nero levatasi dalla serra incendiata è stata vista chiaramente anche dalla zona di Bussana.