Spaccate e furti su Arma di Taggia, la consigliera Brugnolo "In un anno, poco o nulla è stato fatto"

"Ancora una volta sono i cittadini e i commercianti a pagare le conseguenze. Fino a che punto dovremo arrivare?" E' la domanda che si pone Barbara Brugnolo, consigliera comunale de 'Il Passo Giusto' a Taggia, in merito ai recenti furti e danneggiamenti che hanno interessato Arma di Taggia nella settimana a cavallo tra gennaio e febbraio. Vetrine spaccate e incassi spariti, diverse le attività colpite in pochi giorni e conseguenti indagini dei Carabinieri.

"Dopo pochi mesi dall’aver portato in consiglio comunale la questione sicurezza, ci ritroviamo di fronte a una nuova serie di scassi e furti in tutto l’ambito comunale, ai danni di negozi e attività commerciali, già duramente colpite dalle chiusure per i provvedimenti di contenimento covid. - aggiunge l'esponente di minoranza - Oltre al danno la beffa insomma: non solo la crisi dovuta al periodo pandemico ma anche e soprattutto di nuovo, ripetuti danneggiamenti di porte e vetrate il cui costo resterà ad esclusivo carico dei commercianti".



"Mentre davanti alla crisi pandemica non possiamo che, ahimè, chinare la testa, di fronte alla carenza assoluta di sicurezza e di controllo sul territorio comunale chi possiamo ringraziare? Non è passato un anno da quando la questione era stata da noi sollevata e portata in consiglio, chiedendo spiegazioni e soprattutto rassicurazioni sul corretto funzionamento delle videocamere posizionate nel centro cittadino e insistendo per una maggiore sorveglianza. - conclude Barbara Brugnolo - Spiace vedere che poco o nulla sia stato fatto. La sicurezza pubblica deve essere al primo posto. Deve essere il primo impegno. Purtroppo pare che troppo spesso la questione nel nostro Comune venga dimenticata".