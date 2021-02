Liguria in fascia arancione, la replica di Toti al PD: “È causa della politica della premiata ditta Boccia-Speranza”

“Se la Liguria passa in fascia Arancione e grazie alla politica della premiata ditta Boccia-Speranza, entrambi esponenti della sinistra. Come Regione abbiamo proposto al Cts, purtroppo inascoltati, una diversificazione della provincia imperiese. Se dopo 12 mesi di pandemia gli esponenti della minoranza non hanno capito che gli interventi fatti tre giorni prima danno risultati 10 giorni dopo, francamente non sappiamo più come spiegarglielo”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti risponde alla polemica del Partito Democratico sulle responsabilità del passaggio della Liguria in fascia arancione.



“Già questa mattina ho firmato un’istanza urgente indirizzata al presidente del Consiglio Draghi perché dia subito un forte segnale di discontinuità col passato – aggiunge Toti – e, mantenendo sempre altissima l’attenzione per evitare il diffondersi del virus, recepisca le esigenze anche economiche delle nostre attività di ristorazione posticipando di 24 ore il passaggio della nostra Regione in fascia arancione. Invece di sollevare inutili e pretestuose polemiche, sarebbe apprezzabile che anche le opposizioni sostenessero questa richiesta, nell’interesse dei liguri”, conclude Toti.