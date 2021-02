Sanremo: martedì 16 torna l'appuntamento con il consiglio comunale, sono cinque i punti all'ordine del giorno

Torna l’appuntamento con il consiglio comunale di Sanremo che si riunirà martedì 16 alle 17.30 in videoconferenza con cinque punti all’ordine del giorno:

1. Interpellanze, interrogazioni e ordini del giorno

2. Approvazione verbali delle sedute precedenti

3. Progetto ampliamento delle strutture esistenti consistenti in nuova realizzazione di locali ad uso deposito, locale di primo soccorso e cabine a carattere stagionale e di facile rimozione nella spiaggia denominata Foce Levante deroga al vincolo cimiteriale

4. Adozione del piano finanziario TARI 2020

5. Istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al Demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate disciplina provvisoria