Sanremo: investimento di un pedone in via Nino Bixio, lievi ferite per una donna (Foto)

Investimento pedonale, in tarda mattinata a Sanremo in via Nino Bixio. Una Fiat Panda, condotta da un settantenne di Bordighera, ha investito una anziana che stava transitando sul passaggio pedonale all'altezza della ciclabile.

La donna è caduta a terra e sul posto sono intervenuti per soccorrerla una pattuglia della Polizia Locale ed un'ambulanza. Gli agenti hanno sanzionato l'automobilista per non aver dato la precedenza al pedone ma, fortunatamente la donna non sembra aver riportato nulla di grave se non qualche lieve escoriazione.

L'anziano automobilosta era visibilmente scosso da quanto accaduto. Sottoposto al test alcolimetrico è risultato del tutto negativo.