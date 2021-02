Coronavirus: numeri stazionari in Liguria e nella nostra provincia dove calano lievemente gli ospedalizzati

Numeri stazionari in Liguria nel rapporto tamponi-positivi nelle ultime 24 ore. A fronte di 3.888 tamponi molecolari (ai quali si aggiungono altri 2.606 tamponi antigenici rapidi), sono 319 i nuovi positivi al Covid-19, ovvero uno ogni 12,1 pari al 8,20%.

In calo, invece, i positivi nella nostra provincia dove sono stati 63. L’imperiese rimane la provincia più ‘alta’ in valore assoluto ma, questa volta ad eccezione di Genova che ne ha visto 166. Nel savonese sono stati 53 e a Spezia 38. Sono 8 i morti, tra il 4 febbraio e oggi, dei quali nessuno nella nostra provincia.

Gli altri dati sulla diffusione del Covid in Liguria

Tamponi processati con test molecolare: 861.138 (+3.888)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 65.214 (+2.606)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 72.909 (+319)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 5.702 (+52)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1025 (+8)

Savona 1.051 (-11)

Genova 2.541 (+43)

La Spezia 804 (+4)

Residenti fuori regione o estero 119 (-)

Altro o in fase di verifica 162 (+4)

Totale 5.702 (+52)

Ospedalizzati: 666 (-3); 62 (-) in terapia intensiva

Asl 1 - 124 (-3); 8 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 97 (+6); 6 (-1) in terapia intensiva

San Martino - 143 (-4); 24 (+1) in terapia intensiva

Galliera - 47 (+4); 1 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 5 (-); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 3 - 78 (-1); 7 (+1) in terapia intensiva

Asl 4 - 53 (-1); 10 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 118 (-4); 5 (-1) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 4.131 (+119)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 63.716 (+259)

Deceduti: 3.491 (+8)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 2.260 (-3)

Asl 2 - 1.041 (-80)

Asl 3 - 1.326 (+40)

Asl 4 - 340 (+14)

Asl 5 - 675 (-6)

Totale 5.642 (-35)

Dati vaccinazioni 11/2/2021 ore 16

Consegnati: 114.790

Somministrati: 82.228

Percentuale: 72%

Asl 1 - 11.267 dosi effettuate; 5.371 richiami; 191 oggi

Asl 2 - 14.818 dosi effettuate; 6.754 richiami; 24 oggi

Asl 3 - 20.283 dosi effettuate; 8.586 richiami; 642 oggi

Asl 4 - 8.929 dosi effettuate; 4.046 richiami; 102 oggi

Asl 5 - 8.535 dosi effettuate; 3.996 richiami; 492 oggi

Galliera - 2.705 dosi effettuate; 1.210 richiami; 108 oggi

Gaslini - 4.430 dosi effettuate; 2.142 richiami; 72 oggi

San Martino - 8.233 dosi effettuate; 3.887 richiami; 430 oggi

O.E.I. - 967 dosi effettuate; 455 richiami; 0 oggi

Totale dosi effettuate - 80.167; 36.448 richiami; 2.061 oggi