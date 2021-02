Bordighera promuove lo sport, ai giardini Lowe un’area attrezzata per il fitness

Bordighera vuole mostrare i muscoli o almeno vuole offrire la possibilità agli amanti del fitness e ai neofiti di tonificarli oppure cominciare, nel secondo caso, a prepararsi per la famigerata prova costume.



Il Comune ha approvato la delibera per il bando del progetto ‘Sport nei parchi’ che prevederà l’installazione di un’area attrezzata con strutture fisse per svolgimento di attività sportiva all’interno dei giardini Lowe già teatro di manifestazioni ed eventi culturali nella Città delle Palme.



La spesa totale prevista è di 35mila euro, l’obiettivo del bando è la promozione di nuovi modelli di pratica sportiva all’aperto, sia in autonomia che attraverso le associazioni e società sportive dilettantistiche operanti sul territorio e la realizzazione di sinergie che vadano oltre il periodo di emergenza per l’utilizzo di aree verdi comunali. Chi vuoi potrà allenarsi in totale libertà e all’aria aperta.