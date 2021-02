Santo Stefano al Mare: smottamento di terreno sotto l'Aurelia, massi finiscono sulla ciclabile (Foto)

Piccolo smottamento di terreno, questa notte sulla pista ciclabile a Santo Stefano al Mare. La precipitazione che ha investito da ieri sera l’intero ponente ligure ha provocato un cedimento strutturale del muro sotto la statale Aurelia.

A causa di ciò si è registrato una caduta alcune pietre sulla pista. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Santo Stefano al Mare ma servirà un intervento anche di Anas per capire la situazione sotto l’Aurelia che, di fatto, ha visto una frana a valle della carreggiata.

L'Aurelia dovrà essere messa in sicurezza e, a breve, dovrebbe essere instaurato un senso unico alternato regolato da semaforo. Pochi, invece, i problemi per la ciclabile che non è interrotta.

(Le foto sono di Lella Fornoni)