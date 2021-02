Perturbazione transitata nel corso della notte: pioggia massima a 50 mm nella zona del dianese

E’ transitata quasi completamente la perturbazione annunciata, che ha portato nella nostra provincia tra i 20 e i 50 millimetri di pioggia. Temperature piuttosto elevate, anche nella notte, e nessuna problematica da neve, visto che anche sulle vette la precipitazione è risultata piovosa.

La punta massima di stanotte si è registrata a Diano Marina con 50 millimetri, seguita da: Imperia 48, Dolcedo e Ceriana 40, Ventimiglia 37, Pontedassio 32, Bajardo 26, Montalto Carpasio 21, Borgomaro 19, Castelvittorio 18, Airole 16, Triora 14, Rocchetta Nervina 13, Apricale 9, Pigna 8, Pieve di Teco 6, Col di Nava 5.

Temperature, come detto, non particolarmente fredde. La punta minima a Poggio Fearza con -1,5 e la massima a Sanremo con 9,6 gradi. Lievemente alzati i livelli dei corsi d’acqua che, comunque, non hanno evidenziato problematiche di sorta. Al momento non si registrano frane o smottamenti.