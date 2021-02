Visita in valle Argentina per Regione Liguria: il consigliere Novella ringrazia Marco Scajola e Chiara Cerri

Il consigliere comunale di Montalto Carpasio, Andrea Novella ha voluto ringraziare l'assessore regionale Marco Scajola e la consigliera regionale Chiara Cerri. I rappresentanti di Regione Liguria, hanno effettuato un sopralluogo in valle Argentina per controllare lo stato d'avanzamento dei lavori per i danni subiti nell'alluvione del 2 - 3 ottobre. Novella a nome anche dell'amministrazione comunale ha espresso soddisfazione per l'interesse e la vicinanza dimostrate al territorio dove a distanza di mesi sono ancora ben visibili le ferite lasciate dal maltempo.